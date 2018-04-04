Смартфони показують кращий результат у діагностиці, ніж люди, – вчені
Канадські вчені дійшли висновку, що додатки для вимірювання пульсу, які доступні на смартфонах, є ефективними в діагностиці порушень кровообігу, ніж традиційний метод діагностики за візуальними ознаками.
Про це пише Naked science, повідомляє dt.ua.
У дослідженні взяли участь 438 пацієнтів, які пройшли катетеризацію серця — введення катетера перед лікувальним або діагностичним втручанням. Перед процедурою лікар має оцінити кровообіг, використовуючи модифікований тест Аллена: пацієнт піднімає руку і стискає кулак, потім доктор натискає на променеву та ліктьову артерії, і шкіра пацієнта блідне. Стан кровообігу оцінюють за тим, наскільки швидко відновлюється нормальний колір шкіри.
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Перша група учасників пройшла тест Аллена, інша — обстеження за допомогою програми-пульсометру.
Після цього обидві групи учасників пройшли ультразвукове обстеження судин методом допплерографії. Це показало, наскільки точним було перше вимірювання.
Так, тест Аллена дав вірний результат в 84% випадків, додаток — 94%.