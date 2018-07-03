Смартфони Samsung таємно розсилають особисті фото користувачів

Додаток Texting від Samsung, який встановлений на смартфони бренду, відправляє випадкові фотографії власника іншим користувачам. При чому з цією проблемо зіштовхнулись користувачі нових моделей: Galaxy Note 8 і Galaxy S9.

Про це повідомляє Gizmodo.

Цей текстовий додаток за замовчуванням встановлений на пристроях Galaxy. Як повідомлять користувачі, цей додаток без відома власників відправляє фото з пристроїв іншим користувачам через SMS. Так, один користувач стверджує, що замість відправки однієї фотографії Samsung відправив всю фотогалерею ще й посеред ночі.

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При цьому таємно надсилаючи фото програма Samsung Message іншим людям, система ніяк про це не повідомляє користувача. Тож власник смартфона навіть може не знати, що його фотографії розіслані стороннім людям.

На цей скандал вже відреагували у компанії Samsung. Там заявили, що над проблемою зараз працюють технічні фахівці.

"Ми знаємо про звіти з цього питання, і наші технічні команди вивчають його. Зацікавленим клієнтам рекомендується зв'язатися з нами безпосередньо", – сказали у компанії.

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