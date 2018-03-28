Смартфони Sony Xperia XZ1 Compact впали до рекордно низької ціни

Компанія Sony запустила виробництво нової серії смартфонів Xperia XZ2. З виходом нових моделей старіша версія телефону Xperia XZ1 Compact значно здешевіла.

Про це повідомляє портал prostotech.com.

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Ціна на телефони Sony Xperia XZ1 Compact знизилася до 380 доларів (близько 10 тисяч гривень). Варто зазначити, що раніше смартфони цієї серії коштували 580 доларів (понад 15 тисяч гривень).

Технічні характеристики Sony Xperia XZ1 Compact

Дизайн смартфону у лінійці Xperia XZ1 ще повторює основні стандарти дизайну OmniBalance. Корпус смартфону виготовлений із пластику, а верхні та нижні грані прикриті металевими вставками. Телефон представлений в 4 кольорах: біло-сріблястий, "блакитний обрій", "рожеві сутінки" та чорний. Сканер відбитка пальців розробники приховали в кнопці блокування. До речі, таке вирішення доволі практичне, адже не потрібно шукати окремо сканер, аби розблокувати телефон.

Дивіться відео презентації Sony Xperia XZ1 Compact

Xperia XZ1 Compact має дисплей розміром 4,6 дюйма з роздільною здатністю 1280 × 720 точок, який захищає міцне скло Gorilla Glass 5. Передача кольору IPS-матриці хороша, підводить тільки температура, яка, як бувало раніше у смартфонів Sony, пішла в "холодну" сторону. В іншому дисплей близький до флагманів виробника. Прото, варто зазначити, що передачу кольору можна налаштувати під себе, якщо ви хочете більш теплу гаму кольорів.

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Телефон обладнаний стереодинаміками, які добре передають звук, хоча і не є найсильнішими на ринку. До слова, дещо зменшувати передачу звуку може водовідштовхувальна мембрана, яка захищає Xperia XZ1 Compact від потрапляння води. Телефон захищений від пилу та вологи за стандартами IP 65/68.

Камера в Sony Xperia XZ1 Compact має фронтальну камеру на 8 мегапікселів та основну на 19 мегапікселів. Однією з особливостей компанії Sony є також те, що розробники виносять окрему кнопку камери на бокову грань, що дозволяє увімкнути додаток для фото навіть із заблокованого телефону. Варто зазначити, що камера Motion Eye здатна записувати відео в форматі 4K HDR, а також знімати в режимі суперсповільненої зйомки (Super slow motion) зі швидкістю 960 кадрів на секунду в форматі Full HD.

Дивіться відео презентації камери Sony Xperia XZ1 Compact

Апаратною основою Xperia XZ1 Compact став процесор Snapdragon 835, 4 Гігабайта оперативної пам'яті та 32 Гігабайта вбудованої флеш-пам'яті. Також внутрішню пам'ять телефона можна розширити за допомогою microSD, microSDHC та microSDXC карт. Графічний процесор Adreno 540 дозволяє відтворювати на смартфоні такі ігри, як GTA. Смартфон працює під операційною системою Android 8.0 Oreo.

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Акумулятор телефону літій-полімерний та має об'єм 2700 міліампер годин, що дозволяє телефону працювати в нормальному режимі добу, або навіть дві.

Розміри Sony Xperia XZ2: висота – 129 міліметрів, товщина – 9,5 міліметрів, а ширина – 65 міліметрів. Вага смартфону – 140 грамів.

На даний момент Інтернет-магазин Best Buy пропонує пристрій (всі варіанти) за 390 доларів. Серед інших роздрібних торговців Amazon продає чорний варіант за 400 доларів, а у B & H рожевий варіант продається за 380 доларів.