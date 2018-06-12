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Смартфони Sony Xperia XZ2 істотно подешевшали: нова ціна пристроїв

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Ціну на Sony Xperia XZ2 знижено
Ціну на Sony Xperia XZ2 знижено / expertreviews.co.uk

У США істотно подешевшали смартфони серії Sony Xperia XZ2 – їхня вартість знизилась одразу на сотню доларів. Подешевшали пристрої із серії XZ2 Compact.

Про це пише видання prostotech.com.

Так, смартфони Sony XZ2 Compact втратили в ціні 50 доларів.

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Телефони за новими зниженими цінами вже доступні на таких платформах як Amazon, B & H Photo та Best Buy.

Відтак, смартфон Sony Xperia XZ2 можна придбати за 699 доларів (18 200 гривень). При цьому за модель Sony XZ2 Compact тепер треба заплатити 599 доларів (15 600 гривень).

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 подешевшав на 100 доларів

За зниженими цінами доступні всі колірні варіанти цих пристроїв. Доки діятимуть нові знижені ціни, наразі невідомо.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Новини США Смартфони Sony
Джерело: 24 Канал
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