Смартфони Sony Xperia XZ2 істотно подешевшали: нова ціна пристроїв

У США істотно подешевшали смартфони серії Sony Xperia XZ2 – їхня вартість знизилась одразу на сотню доларів. Подешевшали пристрої із серії XZ2 Compact.

Про це пише видання prostotech.com.

Так, смартфони Sony XZ2 Compact втратили в ціні 50 доларів.

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Телефони за новими зниженими цінами вже доступні на таких платформах як Amazon, B & H Photo та Best Buy.

Відтак, смартфон Sony Xperia XZ2 можна придбати за 699 доларів (18 200 гривень). При цьому за модель Sony XZ2 Compact тепер треба заплатити 599 доларів (15 600 гривень).

Sony Xperia XZ2 подешевшав на 100 доларів

За зниженими цінами доступні всі колірні варіанти цих пристроїв. Доки діятимуть нові знижені ціни, наразі невідомо.

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