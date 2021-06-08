У Дніпрі пронісся торнадо і падав сильний град: відео

8 червня 2021 , 15:41
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Джерело:

"Інформатор"

У Дніпрі далеко не найкраща літня погода. У різних кінцях міста 8 червня пройшла сильна злива з грозами та град. Однак найбільше дніпрян здивував смерч, який пронісся на одному з місцевих пустирів.

Очевидці змогли зняти це рідкісне явище природи на відео. Його одразу оприлюднили в мережі.

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Смерч, який зняли в Дніпрі: відео "Інформатор"

Детально про смерч у Дніпрі

  • Вихор пронісся на пустирі, який розташованих на вулиці Космічній.
  • Загальна довжина ролика – 30 секунд.
  • Спершу смерч здається досить невеликим.
  • Але приблизно на 20 секунді відео він наче спрямовується вгору.
  • Скільки часу цей вихор був у повітрі – невідомо.

Інші записи негоди в Дніпрі

Жителі селища Краснопілля під Дніпром зафіксували град. На відео, які вони зняли, помітно, що з неба не лише ллє рясний дощ, а й сиплються шматочки льоду.

Град у селищі Краснопілля: відео телеграм-каналу "Дніпро зараз"

Зверніть увагу! Дніпро та Дніпропетровську область нещодавно залило надзвичайно сильними зливами. 4 червня повідомили, що рятувальники ліквідовують підтоплення більше ніж 200 будинків. Коли зливи продовжились, затопило ще 26 будинків і 55 дворів. 
Автор: Олександр Марчак