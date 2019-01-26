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      Смерч у Туреччині: чи є українці серед постраждалих – відповідь МЗС

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      Громадян України немає серед постраждалих унаслідок торнадо в Анталії
      Громадян України немає серед постраждалих унаслідок торнадо в Анталії / Фото з відкритих джерел

      Громадян України немає серед постраждалих унаслідок торнадо в турецькій курортній провінції Анталія.

      Начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич написав у Twitter, що українців серед постраждалих немає.

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      Він повідомив, що у разі необхідності українці можуть звернутися до консулів за номерами у Туреччині +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

      Місцевий аеропорт працює з перебоями,
      – написав Кирилич.

      Це вже другий шторм за три дні. Очевидці на камеру фіксують мінімум п'ять смерчів, що зносять усе на своєму шляху. За даними муніципальної влади ураган пошкодив більше двох сотень будівель у місті. Пошкоджені більше ста трансформаторних станцій. Серйозних збитків завдав і місцевому аеропорту. Там зривало частини з літаків просто на злітній смузі.

      В той момент до летовища якраз їхав автобус із туристами. Торнадо закочило їх на дорозі зненацька і повалило транспортний засіб. В результаті 12 осіб постраждало. Згодом стало відомо і про двох загиблих. Серед них 13-річна дівчинка. 

      Дивіться відео про смерч у Туреччині

      Що трапилося у Туреччині?У четвер, 24 січня, турецький курорт Анталія атакував шторм, який супроводжувався торнадо, зливами та сильним вітром. 

      Торнадо почався ввечері та вже завдав руйнівної шкоди будинкам, сільськогосподарський маєткам, багатьом автомобілям і теплицям в районах Кумлуджа та Фініке. Всіх постраждалих поправили до лікарні. Один із них у критичному стані. Наразі у районі тривають рятувальні роботи.

      смерч у туреччині

      Теги: Новини України Новини Туреччини Стихійні лиха МЗС України
      Джерело: 24 канал
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