У МЗС назвали імовірну причину смерті дівчини, передає 24 Канал.
Дивіться також В Італії знайшли повішеною 18-річну українку, яка зникла кілька днів тому: що каже слідство
За повідомленням Генерального консульства України в Неаполі, наразі триває процес ідентифікації особи. Ймовірна причина смерті – самогубство.
Установою направлено запит до Комуни та Управління поліції Каровіньо для отримання більш детальної інформації щодо смерті Марії.
Консульство контактує з її матір'ю.
Раніше слідчі розповіли, що дівчину знайшли у важкодоступному місці. Стан її тіла вказує на те, що вона найімовірніше скоїла самогубство у день свого зникнення.