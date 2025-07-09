Смерть 18-річної українки в Італії: у МЗС назвали імовірну причину

В Італії 8 липня знайшли мертвою 18-річну українку Марію Бугайову. Вона зникла 4 липня в місті Каровіньо.

У МЗС назвали імовірну причину смерті дівчини, передає 24 Канал.

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За повідомленням Генерального консульства України в Неаполі, наразі триває процес ідентифікації особи. Ймовірна причина смерті – самогубство.

Установою направлено запит до Комуни та Управління поліції Каровіньо для отримання більш детальної інформації щодо смерті Марії.

Консульство контактує з її матір'ю.

Раніше слідчі розповіли, що дівчину знайшли у важкодоступному місці. Стан її тіла вказує на те, що вона найімовірніше скоїла самогубство у день свого зникнення.