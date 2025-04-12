"Не пам’ятаю, що було": у Чернівцях померла дівчина після жорстокого побиття

У Чернівцях померла 27-річна дівчина, яку, ймовірно, побив її 18-річний хлопець. Після кількох днів у комі в лікарні дівчина померла від травм, несумісних із життям.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне. У Чернівцях у реанімації лікарні швидкої медичної допомоги 11 квітня померла 27-річна дівчина, яку, ймовірно, жорстоко побив її 18-річний хлопець.

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Кома, ШВЛ і несумісні з життям травми

Вона перебувала в комі чотири дні. Медики констатували смерть від травм, "несумісних із життям".

У неї був крововилив у мозок, перелом черепа, розрив селезінки, гематоми нирки. Також – множинні забої й садна обличчя, тулуба, рук та ніг,

– повідомив завідувач реанімації Ігор Костів.

За даними поліції, побиття сталося 6 квітня в селищі Глибока. Спершу дівчину доставили до місцевої лікарні, але згодом перевели до обласної.

11 квітня суд узяв 18-річного хлопця під варту до 9 червня без права внесення застави. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

У суді хлопець заявив, що "не пам’ятає" частину подій того вечора.

Я пам’ятаю, як ніс її на спині. До першої хати я її дотягнув, попросив чоловіка винести чашку води. На неї вилити. Я подзвонив мамі, вона приїхала. Ми викликали швидку. Доки швидка приїхала, ми відвезли її до лікарні,

– сказав підозрюваний у залі суду.

Він також заперечив, що перебував у стосунках із загиблою.

За інформацією Суспільного, у січні цього року той самий хлопець вже спричиняв потерпілій легкі тілесні ушкодження. Тоді справу закрили через відмову дівчини від обвинувачення.

Після смерті жінки судмедексперти підтвердили, що причиною стала закрита внутрішньочерепна травма. Дівчина була в надважкому стані, підключена до апарата ШВЛ і перебувала в комі.

Подруга загиблої підтвердила журналістам, що раніше пара таки мала стосунки, але "нещодавно розійшлися".