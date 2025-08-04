Нещодавно мережею ширилися чутки про вбивство військовослужбовця ЗСУ в Хмельницькій області. Інцидент нібито стався на території монастиря УПЦ МП у Старокостянтинові.

У понеділок, 4 серпня, у Національній поліції прокоментували подію, передає 24 Канал. Тіло відправили на судово-медичну експертизу.

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Що відомо про інцидент у монастирі?

У неділю, 3 серпня, до поліції надійшло повідомлення про смерть чоловіка на території монастиря по вулиці Івана Федорова в Старокостянтинові. На місце виїхала слідчо-оперативна група та медики.

Тіло 51-річного чоловіка направили на судово-медичну експертизу. Вона показала, що причиною смерті став гострий панкреатит.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості з приміткою "природна смерть". Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 3 серпня у Харкові сталася стрілянина – 43-річний місцевий житель під час конфлікту біля багатоквартирного будинку дістав травматичний пістолет і вистрілив у 22-річного ветерана ЗСУ. Потерпілий перебуває в лікарні, а нападника затримали.