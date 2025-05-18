У Харківському ТЦК прокоментували загибель 39-річного чоловіка, який вистрибнув з вікна

У понеділок, 12 травня, чоловік випав з вікна будівлі на території Харківського районного ТЦК та СП – він помер. У центрі комплектування прокоментували подію, заявивши, що не причетні до інциденту.

Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік покінчив життя самогубством. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Харківський ОТЦК та СП.

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Що відомо про загибель 39-річного чоловіка

Після інциденту мережею почала ширитися інформація, що працівники ТЦК нібито вбили чоловіка. Там відреагували на чутки, зазначивши, що не мають ніякого відношення до трагедії.

У ТЦК пояснили, що сталося. Працівники зупинили чоловіка для встановлення особи та перевірки військово-облікових документів, але він був без них та про себе інформацію не надавав.

Громадянин відмовився їхати до відділу поліції, але він погодився потрапити в приміщення ТЦК та СП.

Громадянин добровільно погодився поїхати до приміщення ТЦК та СП. Жодних протиправних дій щодо громадянина вчинено не було,

– заявили в Харківському ТЦК.

Ввечері 12 травня чоловіка без ознак життя виявили на території ТЦК та СП. На місце події викликали правоохоронців для проведення слідчих дій. Там встановили, що чоловік загинув унаслідок падіння з вікна коридору третього поверху будівлі.

Працівники ТЦК та СП зазначили, що надають максимальне сприяння проведенню розслідування для з'ясування всіх обставин. Вони закликали громадян та представників медіа не робити попередніх висновків та дотримуватися інформаційної гігієни.