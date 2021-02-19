Триває розслідування за фактом смертельного отруєння невідомою речовиною 16-річної дівчини – призера України зі штовхання ядра. Трагедія трапилася 10 лютого, в харківському республіканському ліцеї-інтернаті спортивного профілю.

Наразі голова Харківської облдержадміністрації Айна Тимчук підписала розпорядження про створення спеціальної комісії, яка займеться розслідуванням нещасного випадку, що стався днями в спортивному ліцеї-інтернаті.

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ХОДА та розслідування

Комісію з десяти осіб очолила директор Департаменту науки і освіти ХОГА Анжеліка Крутова. До перевіряючого органу також входять представники ліцею, у складі 3 осіб.

За словами начальника Слідчого управління ГУ Нацполіціі в Харківській області Сергія Чижа, за фактом інциденту поліція відкрила два кримінальні впровадження.

Кваліфіковано кримінальне провадження як умисне вбивство, ми встановили, що це був нещасний випадок, але внесли ще додаткову кваліфікацію. Окреме кримінальне провадження – за ч. 2 ст. 137 ККУ ( "неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я, що спричинило смерть потерпілого"). Від 3 до 5 років позбавлення волі,

- сказав він.

Відомо, що дівчина проживала в ліцеї разом з матір'ю, вона не харків'янка, приїхала з іншої області. У харківських телеграм-каналах можна прочитати анонімні висловлювання колишніх учнів ліцею. Вони характеризують атмосферу там як негативну.