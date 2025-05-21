Про це розповідає 24 Канал з посиланням на матеріал hromadske. У Чернівецькій області загинув 18-річний курсант академії ДПСУ Богдан Решетар.

Читайте також Після смерті чоловіка у Харкові від виконання службових обов'язків усунули начальника ТЦК

“Усе було добре – й раптом смерть”

За версією слідства – це самогубство, однак рідні не вірять у таку причину смерті й вимагають відповіді.

Богдан Решетар проходив практику в Західному регіональному управлінні ДПСУ. Увечері 19 квітня, після виклику в "групу реагування", за офіційною версією, застрелився з автомата. Батько хлопця Василь Решетар переконаний, що син був спокійний, не мав конфліктів і щиро захоплювався своєю справою.

Тату, все нормально, дідівщини немає,

– неодноразово запевняв Богдан під час телефонних розмов, розповідає батько.

Ще напередодні трагедії Богдан був у хорошому настрої, жартував з побратимами і ділився історіями про спійманих ухилянтів. Тіло хлопця виявили з вогнепальним пораненням підборіддя, однак зовнішніх слідів насильства, за словами батька, не було.

В академії повідомили, що за результатами внутрішнього службового розслідування порушень не виявили. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство" з приміткою "самогубство", розслідування триває.

Ще більші сумніви викликає інший випадок: незадовго до загибелі Богдана, в гуртожитку академії помер ще один курсант – Лопата. Він також, за офіційною версією, вистрелив собі у підборіддя з АКМ, але, за словами його батька, мав численні ушкодження обличчя.

Родини загиблих курсантів вимагають чесного розслідування та відповіді – чи дійсно це було самогубство, чи за трагедіями стоїть щось більше.