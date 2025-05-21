Постріл підборіддя і жодних слідів: що не так зі смертю курсанта ДПСУ на Буковині
- 18-річний курсант Богдан Решетар загинув у Чернівецькій області; слідство вважає це самогубством, але його родина сумнівається.
- Перед смертю Богдан був у доброму настрої, а поліція відкрила справу як "умисне вбивство" з приміткою "самогубство".
- Подібний випадок стався з іншим курсантом, що підсилило сумніви родин у версії про самогубство, які вимагають чесного розслідування.
У квітні на Буковині загинув 18-річний курсант академії ДПСУ Богдан Решетар. Слідство говорить про самогубство, але батьки переконані, що син не міг укоротити собі віку.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на матеріал hromadske. У Чернівецькій області загинув 18-річний курсант академії ДПСУ Богдан Решетар.
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“Усе було добре – й раптом смерть”
За версією слідства – це самогубство, однак рідні не вірять у таку причину смерті й вимагають відповіді.
Богдан Решетар проходив практику в Західному регіональному управлінні ДПСУ. Увечері 19 квітня, після виклику в "групу реагування", за офіційною версією, застрелився з автомата. Батько хлопця Василь Решетар переконаний, що син був спокійний, не мав конфліктів і щиро захоплювався своєю справою.
Тату, все нормально, дідівщини немає,
– неодноразово запевняв Богдан під час телефонних розмов, розповідає батько.
Ще напередодні трагедії Богдан був у хорошому настрої, жартував з побратимами і ділився історіями про спійманих ухилянтів. Тіло хлопця виявили з вогнепальним пораненням підборіддя, однак зовнішніх слідів насильства, за словами батька, не було.
В академії повідомили, що за результатами внутрішнього службового розслідування порушень не виявили. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство" з приміткою "самогубство", розслідування триває.
Ще більші сумніви викликає інший випадок: незадовго до загибелі Богдана, в гуртожитку академії помер ще один курсант – Лопата. Він також, за офіційною версією, вистрелив собі у підборіддя з АКМ, але, за словами його батька, мав численні ушкодження обличчя.
Родини загиблих курсантів вимагають чесного розслідування та відповіді – чи дійсно це було самогубство, чи за трагедіями стоїть щось більше.