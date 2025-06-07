Про це МЗС повідомило у коментарі 24 Каналу у суботу, 7 червня. Відомо, що в місті Хаасроде виявили тіла 46-річної матері та 6-річної доньки.

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Як трагедію прокоментували в МЗС

У відомстві констатували, що доручили тримати справу щодо гибелі матері та доньки, 1979 та 2019 року народження на особливому контролі. Їхні тіла були виявлені під час гасіння пожежі в одному з будинків.

Консульські співробітники вже перебувають на контакті з рідними загиблих і представниками місцевої поліції та прокуратури. Обставини загибелі та причини інциденту встановлюються,

– розповіли там.

В МЗС додали, що прокуратура міста Льовен відкрила кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Українські дипломати продовжать надавати необхідну консульську допомогу та інформувати громадськість про перебіг розслідування.

Нагадаємо, що трагедія сталася 6 червня. Відомо, що на момент прибуття пожежників жінка вже була мертвою. Дівчину реанімували, але зрештою вона також померла. На тілах обох постраждалих були ножові поранення