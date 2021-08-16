У місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи. Також всі прапори мають трішки приспустити.

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Коли прощатимуться з мером

Дні жалоби триватимуть до моменту церемонії прощання з покійним 19 серпня. Вона відбуватиметься з 10:00 по 11:30 в театрі імені Тараса Шевченка на Поштовому проспекті.

Дата похорону Павлова поки невідомо. Її мають оголосити після узгодження з правоохоронцями та сім'єю покійного.

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