Смерть мера Кривого Рогу: обрали дату прощання з Павловим
16 серпня 2021 , 15:01Читать новость на русском
Джерело:"Перший міський"
Наразі вже відомо, коли відбудеться церемонія прощання із загиблим мером Кривого Рогу Констянтином Павловим. У місті 16 серпня оголосили траур, який триватиме до моменту закінчення церемонії. А ось дату похорону чиновника наразі ще не обрали.
У місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи. Також всі прапори мають трішки приспустити.
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Коли прощатимуться з мером
Дні жалоби триватимуть до моменту церемонії прощання з покійним 19 серпня. Вона відбуватиметься з 10:00 по 11:30 в театрі імені Тараса Шевченка на Поштовому проспекті.
Дата похорону Павлова поки невідомо. Її мають оголосити після узгодження з правоохоронцями та сім'єю покійного.
Основне про загибель Констянтина Павлова
- Чоловіка знайшли мертвим в його домі в селі Вільному на Дніпропетровщині.
- Про це повідомили поліції 15 серпня приблизно о 16 годині.
- Правоохоронці наразі мають три версії того, як загинув чиновник.
- Зокрема, вважають, що це могло бути доведенням до самогубства.
- У будинку загиблого були камери спостереження.
- Згодом відео з них злили в мережу, проте невідомо, хто це зробив.
- Усе, що відомо про цю трагедію читайте за посиланням.