Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: все, що відомо про страшну трагедію на Харківщині

У Харківській області в селі Старий Салтів сталась жахлива трагедія. Зникла 6-річна дівчинка Мирослава Третяк. Згодом дитину знайшли мертвою. Поліція підозрює, що її вбив 13-річний сусід, з яким вона дружила з дитинства.

Дитина пішла гуляти 28 липня, але так і не повернулась. Рідні забили на сполох, а правоохоронці почали розшуки. Вночі тіло дівчинки знайшли у закинутій будівлі.

Важливо Дівчинку, яку розшукували на Харківщині, знайшли мертвою

На Мирославі були сліди насильницької смерті. У дівчинки виявили забиття голови та обличчя.



Місце, де знайшли дитину / Фото "Суспільне"

У вбивстві підозрюють 13-річного друга Мирослави

Правоохоронці підозрюють, що Мирославу міг вбити 13-річний Богдан. Ф, який жив біля дівчинки. Саме з ним Мирослава і пішла гуляти того жахливого вечора. У телеграм-каналах пишуть, що хлопець зізнався у скоєному. Цю інформацію підтвердив Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов, повідомляє "Суспільне".

До речі, на одязі Богдана знайшли сліди крові.

Місцеві кажуть, хлопець був жорстоким

Зверніть увагу! Хлопець – неповнолітній. Тому поліція готує клопотання в суд, аби провести його допит і перевести в приймальник-розподільник для дітей.

Ймовірно, затриманий мав схильність до жорстокості. У телеграм-каналі "ТРУХА" писали, що він начебто жорстоко убив трьох цуценят.