Про це стало відомим 20 липня. Про трагедію повідомив кримінальний блогер Олег Таймурзін.

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Спочатку топив жінку, а потім скоїв самогубство

Зловмисник передумав давати розлучення своїй дружині. У них згодом виникла сварка. Тоді чоловік почав топити жінку в басейні.

Коли ж та загинула, зловмисник завдав собі 2 ножові поранення в серце. Рани для нього виявилися смертельними. Як видно з фото, з місця злочину, також він поклав у воду квіти та ікону.

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У Кривому Розі чоловік втопив дружину, а потім себе вбив / Фото з телеграму Олексія Таймурзіна

Мав психічні розлади

Як повідомляє "Наше місто", обоє з подружжя – безробітні. Вони не живуть разом і давно хотіли розлучитися. Сусіди розповідають, що чоловік часто бив дружину. У нього були психічні розлади. Раніше він погрожував вбити жінку.

Коли правоохоронці оглянули тіло, то виявили, що жінка задихнулася під водою.

Зверніть увагу! Нещодавно в Одесі жінка застрелила свого чоловіка. Це трапилось під час сварки. Зловмисниця каже, що чоловік сам навів на неї рушницю. Вона забирала її та випадково натиснула на гачок.