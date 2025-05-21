Вбивство сталося близько 9 години ранку за іспанським часом. Факт вбивства підтвердили 24 Каналу джерела в Силах безпеки і оборони.
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Портнова вбили в Іспанії
Невідомий стрілець або навіть кілька нападників вранці 21 травня вбили в Іспанії ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова.
Це сталося біля воріт школи у престижному районі Мадрида Посуело. Іспанські ЗМІ пишуть, що він нібито вів своїх дітей до школи.
У Силах безпеки і оборони України цю інформацію підтвердили джерела 24 Каналу.
Як повідомляли в агентстві Reuters, дзвінок про стрілянину надійшов близько 09:15 за місцевим часом, ім'я жертви не називали.
Андрій Портнов отримав поранення не сумісні з життям. Він помер на місці.
ЗМІ повідомляють, що було кілька пострілів із вогнепальної зброї. Зокрема, 4 удари в область грудей і ще 1 – у голову.