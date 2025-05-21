Смерть Портнова підтверджено, – джерела у Силах безпеки і оборони

В середу, 21 травня, в Іспанії був убитий Андрій Портнов, колишній радник Януковича. Цю інформації підтвердили у Силах безпеки і оборони.

Вбивство сталося близько 9 години ранку за іспанським часом. Факт вбивства підтвердили 24 Каналу джерела в Силах безпеки і оборони.

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Портнова вбили в Іспанії

Невідомий стрілець або навіть кілька нападників вранці 21 травня вбили в Іспанії ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова.

Це сталося біля воріт школи у престижному районі Мадрида Посуело. Іспанські ЗМІ пишуть, що він нібито вів своїх дітей до школи.

У Силах безпеки і оборони України цю інформацію підтвердили джерела 24 Каналу.

Як повідомляли в агентстві Reuters, дзвінок про стрілянину надійшов близько 09:15 за місцевим часом, ім'я жертви не називали.

Андрій Портнов отримав поранення не сумісні з життям. Він помер на місці.

ЗМІ повідомляють, що було кілька пострілів із вогнепальної зброї. Зокрема, 4 удари в область грудей і ще 1 – у голову.