Могли приховати причину смерті: тіло Вікторії Рощиної повернули з Росії без деяких органів

Росіяни повернули тіло полоненої журналістки Вікторії Рощиної з ознаками розтину – без деяких внутрішніх органів. Ймовірно, так намагалися приховати причину смерті.

Розслідування провела редакція Forbidden Stories, передає 24 Канал. У документах країни-агресорки тіло журналістки було позначене як "невстановлена особа чоловічої статі".

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Що відомо про причину смерті

Тіло Вікторії Рощиної повернули в Україну під час обміну в лютому. Воно було меншим і легшим за інші, а також мало позначку "СПАС".

Під час огляду експерти виявили, що деякі внутрішні органи відсутні – головний мозок, очні яблука та частина трахеї. Окрім того, синець на шиї жінки може свідчити про перелом під'язикової кістки, пов'язаний із задушенням.

Отже, за допомогою розтину росіяни могли спробувати приховати той факт, що смерть настала внаслідок удушення або задушення.

До того ж абревіатура "СПАС" може вказувати на так звану офіційну причину смерті за версією російської сторони та означати "суммарное поражение артерий сердца", тобто сумарне ураження артерій серця.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора розповіли, що ідентифікували тіло Вікторії Рощиної за допомогою молекулярної експертизи, однак причини смерті не вдалося встановити через муміфікацію.

Зокрема, експерти виявили численні ознаки катування – садна, крововиливи та зламане ребро. Заплановано провести додаткову судово-медичну експертизу за участю французьких експертів.