Зелена лінія Кимївського метрополітену ввечері 28 вересня працювала з перебоями. Якийсь час потяги курсували лише від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Славутич" до станції "Червоний хутір". Згодом стала відома причина такої ситуації: на колію впала людина, випадок – летальний.

Інцидент прокоментували у поліції Києва. Там вже з’ясували, ким був загиблий.

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Ми з’ясували, що чоловік зайшов до столичного метрополітену та на одній із станцій заліз на дах потягу, а коли він рушив, потерпілий впав та від численних травм помер на місці,

– повідомили правоохоронці.

За їх словами, трагедія трапилась між станціями метрополітену "Видубичі" та "Славутич". Там відразу зняли напругу та припинили рух потягів. Під час огляду місця події правоохоронці знайшли наплічник з особистими речами та документами загиблого. Це – 29-річний мешканець Ужгород.



Місце інциденту / Фото "Інформатор. Київ"

Зауважимо, що очевидці у соцмерержах повідомляли нібито зачеперу в момент загибелі відірвало голову.

Поліція вже внесла матеріали події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "Умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією – самогубство.

Наразі правоохоронці встановлять обставини і причини цієї події. Окрім того, будуть перевірені усі версії щодо смерті чоловіка.