Смерть – це якось не прикольно, – врятована у горах туристка поділилась емоціями пережитого
23:18, 5 лютого 861 Читать новость на русском
4 лютого під час проходження по горі Піп Іван на Закарпатті одна з туристок зірвалася і впала в ущелину, а відразу за нею стрибнув чоловік. Туристів врятували рятувальники.
Після пережитого туристка Івона Костина поділилась у соцмережах емоціями.
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За словами туристки, група вийшла пізно і при поганій видимості, але підйом був напрочуд легким.
"Ми йшли не менш, ніж три метри від краю, але карниз виявився більшим. Все випадало з-під ніг і вже через секунду я летіла в купі снігу. Один удар, зупинка, думки про батьків, а потім знову політ ... я вже почала думати, що якщо смерть – це так, то це якось не прикольно", – написала туристка.
Джерело: 24 Канал
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