10:13
6 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рамзан Сонцесяйний – винахідник нового способу майнінгу. П'яні російські птахи
Вєсті Кремля
23:07, 5 лютого
Вєсті. UA. Дорогі забаганки українського радикала. Нова поява соратників Віктора Легітимного
Вєсті.UA
20:53, 5 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як зароджувалось FM-радіо
Згадати все
19:51, 5 лютого
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Смерть – це якось не прикольно, – врятована у горах туристка поділилась емоціями пережитого

23:18, 5 лютого 861 Читать новость на русском
Врятована у горах туристка поділилась емоціями пережитого
Врятована у горах туристка поділилась емоціями пережитого / Фото з відкритих джерел

4 лютого під час проходження по горі Піп Іван на Закарпатті одна з туристок зірвалася і впала в ущелину, а відразу за нею стрибнув чоловік. Туристів врятували рятувальники.

Після пережитого туристка Івона Костина поділилась у соцмережах емоціями.

Читайте також: З'явилися фото туристів, яких врятували на горі Піп Іван

За словами туристки, група вийшла пізно і при поганій видимості, але підйом був напрочуд легким.

"Ми йшли не менш, ніж три метри від краю, але карниз виявився більшим. Все випадало з-під ніг і вже через секунду я летіла в купі снігу. Один удар, зупинка, думки про батьків, а потім знову політ ... я вже почала думати, що якщо смерть – це так, то це якось не прикольно", – написала туристка.

Теги: Новини України Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 лютого
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Шевченко: На телебаченні ми маємо показувати істину, а не ілюзію
сьогодні, 10:01 Шевченко: На телебаченні ми маємо показувати істину, а не ілюзію
Євгенія Мазур
Кривава Мері чи Піна Колада? Вгадай коктейль за інгредієнтами: тест
сьогодні, 09:02 Кривава Мері чи Піна Колада? Вгадай коктейль за інгредієнтами: тест
233
Як звичайний дизайнер Леонід Краснопольський зробив для України більше, ніж десятки чиновників
сьогодні, 08:36 Як звичайний дизайнер Леонід Краснопольський зробив для України більше, ніж десятки чиновників
Олексій Чибісов 898
Як
5 лютого, 23:00 Як "вишки Бойка" стають "вишками Порошенка": нинішня влада підминає під себе бізнес колишньої влади
Дмитро Гнап 1050
Самі не вдома: чому масова еміграція українців стає загрозливою
5 лютого, 22:02 Самі не вдома: чому масова еміграція українців стає загрозливою
Наталія Лебідь 3427
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
"Інвалідам тут не місце": у клубі SportLife відмовили у заняттях дитині з особливими потребами
 23 січня , 18:39
Гройсман різко відреагував на плани Угорщини про надання громадянства закарпатцям
 17 листопада 2017 , 12:57
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук