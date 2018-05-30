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Смерть Аркадия Бабченко доказывает, что у войны нет границ

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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко / focus.ua

Сейчас в ленте много слов про то, что, мол, в Киеве, мол опасно, мол, СБУ работает хреново.

Ребят. Это не про безопасность все.

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Поймите одно. У войны нет границ. Если где-то далеко идут позиционные бои, то это не значит, что у тебя дома мир. Хоть за тыщи километров находись.

Многие этого не понимают. Идет война. И в Киеве она в том числе. И в Англии. Везде...

Аркадий – не жертва какого-то преступления бытового. И даже не жертва заказного убийства. Он погиб на войне. Погиб, выбрав сторону света. Но именно на войне.

Убит подло. Исподтишка. Не в прямом бою. Но на войне.

Будь она, война проклята.

А опасность – она не в Киеве. Она везде. Пока идет эта *ука-война. И пока Мордор не будет разрушен.

Автор: Виктор Майстренко

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Автор: Блог Соцмережі
Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Публікації Вбивство Аркадія Бабченка журналісти Кримінальні новини Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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