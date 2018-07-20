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Річниця смерті Честера Беннінгтона: найвідоміші хіти гурту Linkin Park, які будуть жити вічно

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Річниця смерті Честера Беннінгтона: найвідоміші пісні гурту Linkin Park
Річниця смерті Честера Беннінгтона: найвідоміші пісні гурту Linkin Park / 24 Канал

Лідер гурту Linkin Park Честер Беннінгтон повісився у власному будинку 20 липня, рівно рік назад. Після себе Честер Беннінгтон залишив помітну музичну спадщину – Linkin Park слухають мільйони людей по всьому світу більше 20 років. І поки музика жива – буде жива і пам'ять.

Смерть вокаліста легендарного гурту Linkin Park Честера Беннінгтона шокувала мільйони прихильників по всьому світу. Йому було 41, за цей час він входив до складу груп Grey Daze і Stone Temple Pilots, але став по справжньому відомий як вокаліст гуртів Linkin Park і Dead by Sunrise.

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Найвідоміші хіти гурту Linkin Park – "Numb", "In the End", "Crawling", "Faint" та інші. Альбом "Meteora" – найуспішніший альбом у історії чарту Alternative Songs, який спеціалізується на радіо-ротації пісень альтернативного року.

Пісня "Numb" стала, за результатами чарту, піснею року. Альбом був проданий тиражем 6 мільйонів копій в США і близько 20 мільйонів у всьому світі. Інструментальний трек "Session" був номінований на "Греммі" як "Найкраще інструментальне рок-виконання" 2003 року. За версією RIAA він чотири рази став платиновим. "Meteorа" також зайняла 36 місце в "Top 200 Альбомів Десятиліття Billboard".

Сайт "24" публікує 10 найвідоміших хітів гурту Linkin Park із покійним Честером Беннінгтоном. Ця музика буде вічно з нами.

10. Linkin Park – Runaway (2000)

9. Linkin Park – Faint (2003)

Ця композиція увійшла до найбільш успішного альбому "Meteora". Трек довгий час займав високі позиції в рейтингах Billboard.

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8. Linkin Park – Leave Out All the Rest (2007)

Це пісня – перлина третього студійного альбому групи "Minutes to Midnight". Пісня вважається однією з найбільш мелодійних і надихаючих серед усього репертуару колективу. "Leave Out All the Rest" стала саундтреком до фільму "Пекло".

7. Linkin Park – Somewhere I Belong (2003)

Глибокий, проникливий текст, жорстке звучання, неповторний вокал Беннінгтона – пісня стала визнаним хітом. Популярність вона отримала також завдяки ефектному відеокліпу з вогнем і психоделічними фігурами.

6. Linkin Park – Waiting for the End (2010)

Сингл четвертої студійної платівки A Thousand Suns в першу чергу популярний завдяки приголомшливому відеокліпу. Над ним дійсно попрацювали. Спецефекти просто вражають реалістичністю. Так що не дивно, що відео в свій час удостоїлося премії MTV.

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5. Linkin Park – With You (2000)

4. Linkin Park – What I've Done (2007)

Мабуть, це найкращий хіт платівки "Minutes to Midnight". Композиція стала саундтреком до кінофільму "Трансформери".

3. Linkin Park – New Divide (2009)

Вдалу співпрацю з творцями "Трансформерів" продовжилося. Для гурту його результатом стала робота над саундтреком до другої частини нашумілої франшизи. В результаті композиція стала не менш відома, ніж сам фільм.

2. Linkin Park – In the End (2000)

Це одна з найяскравіших пісень дебютної платівки: агресивна і ніжна, зла і тужлива, вона відразу ж западає в серце. Дуже проникливий трек, який нікого не залишить байдужим. Композиція давно визнана однією з візитних карток колективу.

1. Linkin Park – Numb (2003)

Яку б кількість хітів не написали Linkin Park, ця пісня завжди буде уособленням творчості колективу. Пронизлива, майже істерична, енергійна і чесна – це не просто краща пісня групи, але і одна з найкращих альтернативних композицій в світі.

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Автор: Олена Булан
Теги: LifeStyle Музика Честер Беннінгтон Linkin Park Новини культури Втрати
Джерело: 24 Канал
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