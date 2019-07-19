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      Смерть чиновника з Адміністрації Президента: неоднозначні результати експертиз

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      Олександр Бухтатий помер у Києві 14 березня за невідомих обставин
      Олександр Бухтатий помер у Києві 14 березня за невідомих обставин / informator.ua

      Тілесні ушкодження померлому співробітнику Адміністрації Президента Петра Порошенка Олександру Бухтатому завдали приблизно за годину до його смерті. Експертизи не встановили причинно-наслідкового зв'язку між, власне, смертю чоловіка та цими ушкодженнями.

      У будь-якому випадку, експертизи не дали вичерпних відповідей на питання про обставини смерті Олександра Бухтатого. Про це заявила речниця Київської прокуратури Надія Максимець, пише "Українська правда".

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      Що саме показали експертизи?

      Під час слідства фахівці здійснили судово-медичну та токсикологічну експертизи. Висновки такі: "Тілесні ушкодження, зафіксовані на тілі загиблого, мають ознаки легкого тілесного ушкодження, що спричиняє короткочасний розлад здоров'я".

      Ушкодження були завдані потерпілому приблизно за годину до настання його смерті та не мають причинно-наслідкового зв'язку із його смертю,
      – сказала Максимець.

      Однак результати експертиз не прояснили обставини загибелі працівника АП. Тому у межах кримінального провадження вирішили призначити додаткову токсикологічну експертизу.

      Що відомо про смерть Олександра Бухтатого?

      Тіло 46-річного співробітника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого зі слідами побоїв знайшли вранці 14 березня 2019 року біля гаражів на вулиці Багговутівській у Києві (Шевченківський район).

      Медики оглянули тіло та виявили переломи кісток носа. Однак попередньою причиною смерті назвали хворобу серця. Тим часом поліцейські встановили, що перед смертю на Бухтатого напали двоє осіб – начебто, з метою пограбування.

      Участь у нападі, ймовірно, брав 25-річний громадянин Вірменії. Його затримали та вручили йому відповідну підозру (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном). Як доказ у підозрюваного вилучили мобільний телефон Бухтатого.

      Що відомо про Олександра Бухтатого? На день смерті мав 46 років, дружину та сина. Працював у Адміністрації Президента України головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики (відповідне посвідчення у кишені одягу знайшли правоохоронці). У 2016 році, коли президент створив Раду по захисту професійної діяльності журналістів і свободи слова, Олександр увійшов до її складу та став її секретарем.

      смерть бухтатого: хроніка подій
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      Теги: Кримінальні новини Офіс Президента Київська прокуратура Новини Києва Жертви Розслідування Поліція
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