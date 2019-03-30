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      Смерть дитини через отруєння в таборі "Славутич": попри порушення заклад продовжує працювати

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      Минуло понад півроку після смерті дівчинки через отруєння у таборі "Славутич", що на Київщині. Винних досі не покарано. Табір, у якому отруїлося 12 дітей, продовжує працювати.

      Що сталося у дитячому таборі

      У 2018 році у дитячому таборі "Славутич" отруїлися 12 дітей, серед них і Маргарита Лукашук. Дівчинці надто пізно надали медичну допомогу.

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      Мама дівчинки пригадала, що дитина тоді поскаржилася на нудоту, слабкість та головний біль. У таборі ж заспокоювали, мовляв, все під контролем.


      Маргарита Лукашук

      8-річна Марго впала у кому. Вона два місяці боролася за життя, пережила складну операцію на мозку, але так і не змогла з неї вийти. Що саме стало причиною отруєння, з'ясовують, наразі ще тривають суди.

      Що зараз відбувається у "Славутичі"

      Декілька днів тому слідчі намагалися потрапити до табору. Разом із правоохоронцями – її мама та адвокат. Проте захисника охоронець табору не впустив – кинувся у бійку. 

      Мене штовхали. Хапали за руки, вдарили десь у груди. Тобто на мене конкретно здійснювався напад,
      – розповіла Оксана Соколовська, адвокат сім'ї Лукашук.

      Нападник порвав жінці куртку. Її фото постраждала виклала в соцмережі. Тим часом, адвокат табору Сергій Войченко запевнив, що бійки не було. 

      Оксана Соколовська
      Правозахисниця Оксана Соколовська 

      "Коли прибули працівники поліції, охоронець відкрив двері, всі заходили. Він перевіряв документи. Ніякого нападу не було", – зазначив він.

      З "Славутичем" вже судиться Держпродспоживслужба, адже там не виконали її припису. Під час перевірок у харчовому блоці табору виявили бактерії кишкової палички. Вони були на спецодязі кухаря, на столі готової продукції, і навіть на тарілці для готових страв.

      Попри приписи і виявлені порушення, табір продовжує працювати і набирати дітей на відпочинок. На відео із соцмереж видно, як діти виходять на прогулянку. 

      Дитячий заклад відкрили без дозволу служби, а її представників на територію більше не впустили. Хоча служба рекомендувала закрити табір та дала 10 днів на усунення виявлених порушень. 

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      Теги: Новини України Новини Києва Діти і неповнолітні Жертви
      Джерело: 24 канал
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