Смерть дитини через отруєння в таборі "Славутич": попри порушення заклад продовжує працювати

Минуло понад півроку після смерті дівчинки через отруєння у таборі "Славутич", що на Київщині. Винних досі не покарано. Табір, у якому отруїлося 12 дітей, продовжує працювати.

Що сталося у дитячому таборі

У 2018 році у дитячому таборі "Славутич" отруїлися 12 дітей, серед них і Маргарита Лукашук. Дівчинці надто пізно надали медичну допомогу.

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Мама дівчинки пригадала, що дитина тоді поскаржилася на нудоту, слабкість та головний біль. У таборі ж заспокоювали, мовляв, все під контролем.



Маргарита Лукашук

8-річна Марго впала у кому. Вона два місяці боролася за життя, пережила складну операцію на мозку, але так і не змогла з неї вийти. Що саме стало причиною отруєння, з'ясовують, наразі ще тривають суди.

Що зараз відбувається у "Славутичі"

Декілька днів тому слідчі намагалися потрапити до табору. Разом із правоохоронцями – її мама та адвокат. Проте захисника охоронець табору не впустив – кинувся у бійку.

Мене штовхали. Хапали за руки, вдарили десь у груди. Тобто на мене конкретно здійснювався напад,

– розповіла Оксана Соколовська, адвокат сім'ї Лукашук.

Нападник порвав жінці куртку. Її фото постраждала виклала в соцмережі. Тим часом, адвокат табору Сергій Войченко запевнив, що бійки не було.



Правозахисниця Оксана Соколовська

"Коли прибули працівники поліції, охоронець відкрив двері, всі заходили. Він перевіряв документи. Ніякого нападу не було", – зазначив він.

З "Славутичем" вже судиться Держпродспоживслужба, адже там не виконали її припису. Під час перевірок у харчовому блоці табору виявили бактерії кишкової палички. Вони були на спецодязі кухаря, на столі готової продукції, і навіть на тарілці для готових страв.

Попри приписи і виявлені порушення, табір продовжує працювати і набирати дітей на відпочинок. На відео із соцмереж видно, як діти виходять на прогулянку.

Дитячий заклад відкрили без дозволу служби, а її представників на територію більше не впустили. Хоча служба рекомендувала закрити табір та дала 10 днів на усунення виявлених порушень.