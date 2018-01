Смерть Долорес О'Ріордан: пісня Zombie – про що йдеться у відомій композиції The Cranberries

Вокалістка ірландської рок-групи The Cranberries Долорес О'Ріордан померла у віці 46 років в Лондоні. Долорес О'Ріордан здобула славу у 1990-х роках у складі гурту The Cranberries.

Найвідоміша композиція ірландського гурту The Cranberries та Долорес О'Ріордан – "Zombie". Ця композиція знайома навіть тим, хто зовсім не вважає себе прихильником творчості гурту. Навіть не вслухаючись в текст, неважко здогадатися, що пісня присвячена трагічній події. Про сумну історію, яка надихнула Долорес на створення цієї пісні – читайте далі.

Сенс пісні The Cranberries – Zombie

Пісня Zombie присвячена затяжному збройному протистоянню Англії та Ірландії, а точніше, одному з його інцидентів – теракту, який стався в 1993 році в англійському місті Ворінгтоні. Вибухнула бомба, закладена бойовиками Ірландської республіканської армії, і в числі загиблих були двоє дітей – Джонатан Болл і Тім Перрі. Долорес О'Ріордан побачила в новинах матір одного із загиблих хлопчиків, вбиту горем нещасну жінку.

The Cranberries – Zombie (відео)

Саме тоді і з'явилася на світ пісня Zombie. Про загибель дітей і розбиті серця матерів співає Долорес, увіковічнюючи цю та інші трагедії, в яких постраждали невинні мирні жителі.

It's the same old theme since 1916 ("Це все та ж заїжджена тема з 1916 року"), – співається в пісні. Цей рядок відсилає нас до історичних подій, які передували теракту. Боротьба Ірландії за незалежність від Великобританії почалася в 1916 році. Через три роки країні вдалося домогтися незалежності, але військові дії не припинилися. Треба сказати, що Долорес зачепила це подія зовсім не тому, що в ньому брали участь ірландці.



Кадри із кліпу Zombie

Співачка заявила, що її взагалі не хвилює політична сторона події: її обурило те, що хтось сміє вирішувати, кому жити, а кому померти; що хтось намагається вирішити свої проблеми шляхом вбивства невинних людей.

Центральний образ пісні – зомбі. Цим словом Долорес називає всіх вбивць, терористів, не тільки членів Ірландської республіканської армії. На думку співачки, ці люди не розуміють, що їхні жертви – це звичайнісінькі люди, у яких є сім'ї і діти. Вони намагаються домогтися справедливості, але роблять це звірячими методами. Тому вони зомбі – живі трупи-вбивці, сліпо підкоряються догматам своїх переконань.



Кадри із кліпу Zombie

Багаторазове повторення страшних слів "бомби", "танки", "рушниці" нагнітає атмосферу руйнування, вбивства. Це саме те, що відбувається в свідомості терористів – безперервні вибухи і смерті тих, кого вони вважають своїми ворогами.

У кліпі використані реальні кадри з військової хроніки – стрілянина британських солдатів в Ольстері і моменти з життя місцевих дітлахів. Але учасникам гурту також хотілося висловити в кліпі більш загальну ідею, не прив'язувати його тільки до боротьби Ірландії і Великобританії. Цього вони досягли за допомогою серії кадрів з Долорес і маленькими дітьми.



Кадри із кліпу Zombie

Тіло Долорес покрите золотом, а тіла хлопчиків – сріблом, і переливи цих дорогоцінних фарб символізують абстрактну красу – те, що багатьом хотілося б бачити навколо. Але кадри з Ірландії створюють різкий контраст позолоченою життя – ось воно, справжнє, то, що ми бачити не хочемо.

Незабаром після виходу пісні Zombie в ротацію Ірландська республіканська армія заявила про припинення військових дій.

Текст та переклад пісні The Cranberries – Zombie

Another head hangs lowly

Ще одна голова поникла -

Child is slowly taken

Дитину повільно забирають.

And the violence caused such silence

Слідом за жорстокістю приходить мертва тиша.

Who are we mistaken

Хто ми? Ми помилилися.



But you see it’s not me,

Ти ж бачиш: це не я,

It’s not my family

І не моя сім’я.

In your head, in your head they are fighting

У тебе в голові, у тебе в голові вони воюють

With their tanks and their bombs

З своїми танками і бомбами,

And their bombs and their guns

Бомбами і гарматами.

In your head

У тебе в голові,

In your head they are cryin’

У тебе в голові вони плачуть,

In your head, in your head

У тебе в голові ...

Zombie, zombie, zombie

Зомбі, зомбі, зомбі.

What’s in your head, in your head

Що у тебе в голові, що в тебе в голові?

Zombie, zombie, zombie

Зомбі, зомбі, зомбі.



Another mother’s breakin’

Разбите серце ще однієї матері

Heart is taking over

Намагається впоратися з горем.

When the violence causes silence

Якщо слідом за жорстокістю приходить тиша,

We must be mistaken

Це означає, що ми помиляємося,

It’s the same old theme since 1916

Адже це продовження давніх подій 1916.

In your head

У тебе в голові,

In your head they’re still fightin’

У тебе в голові вони все ще воюють

With their tanks and their bombs

З своїми танками і бомбами,

And their bombs and their guns

Бомбами і гарматами.

In your head

У тебе в голові,

In your head they are dyin’

У тебе в голові вони помирають.



In your head, in your head

У тебе в голові, у тебе в голові

Zombie, zombie, zombie

Зомбі, зомбі, зомбі.

What’s in your head, in your head

Що у тебе в голові, що в тебе в голові?

Zombie, zombie, zombie

Зомбі, зомбі, зомбі.