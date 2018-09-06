Смерть Долорес О'Ріордан: відома причина смерті солістки The Cranberries

Стала відома причина смерті ірландської співачки та солістки знаменитого гурту The Cranberries Долорес О’Ріордан. Як виявилося, артистка потонула у ванні у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє видання The Independent.

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Як відомо, 15 січня 2018 правоохоронці виявили тіло співачки у номері лондонського готелю. Поліція назвала смерть артистки незрозумілою, але не підозрілою.

Однак її знайомі розповіли, що жінка перебувала в пригніченому стані. Зазначимо, що родичі Долорес просили приватності у питаннях її раптової смерті.

Зазначається, що її рівень алкоголю на 100 мл крові становив 330 мг (до прикладу, це більш ніж у чотири рази за допустиму норму для водіння).

До слова, на наступний день після її смерті, тобто 16 січня, співачка повинна була записати нову версію популярного хіта гурту "Zombie".