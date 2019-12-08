Смерть другого сина за рік: сумна історія Трофимчуків, які постраждали через пожежу в Одесі

Одним із загиблих внаслідок пожежі в економічному коледжі в Одесі став 16-річний Кирило Трофимчук. Родина хлопця не полишала надії до останнього. Більшого того, торік вони втратили ще одну 16-річну дитину.

Як Україна дізналася про Кирила Трофимчука

Сестра хлопця Христина була однієї із тих, хто давав коментарі після трагедії. На місці інциденту вона разом із мамою перебувала ледь не від самого початку. В одному з інтерв’ю вона згадала про свого брата та показала його фото.

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Рідня розшукувала Кирила Трофимчука 4 дні

Він – прекрасний. Він – настільки світла людина для мене. Я не можу зараз підбирати слів… Він є, він – живий,

– пригадувала під час пошуків сестра Кирила.

Коментар Христини Трофимчук про її брата Кирила: відео

Що відомо про загибель Кирила Трофимчука

У момент займання Кирило перебував на п’ятому поверсі в кабінеті інформатики – у нього мала бути лекція з вищої математики. Одними із останніх його слів телефоном мамі були: "Мамочко, ми горимо. Ми – відрізані… Мамочко, я дуже сильно тебе люблю. Не можу, задихаюся...".

Того ранку ми зідзвонювалися кілька разів. Уперше Кирило подзвонив в 9:43, коли ще їхав до коледжу. Сказав, що його нудить, і хотів вийти з маршрутки. Але потім написав, що все-таки доїде. О 10:01 ще раз подзвонив і сказав: "Я – біля коледжу. У мене паморочиться голова. Може, я не вийду?". Як відчував... Але я сказала, щоб ішов,

– пригадує у коментарі "Фактам" Олена Трофимчук, мати Кирила.

За її словами, о 10:23 телефон хлопця вже був поза зоною доступу. І саме в це час відключилися телефони у інших дітей, хто перебував у момент пожежі разом із Кирилом.

"Останній, хто бачив мого сина, – його однокурсник Ігор. Ігоря витягли з вікна, коли він уже був без свідомості. Він буквально висів на тому вікні. Він розповів: "Ми з Кирилом разом бігли... Потім я повернувся, а його немає. Кричав йому: "Кирило! Кирило!" Але його вже ніде не було. Я сказав пожежникам, що там залишився хлопчик... ", – додає жінка.

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Кирило Трофимчук у момент пожежі перебував на 5 поверсі

Разом із Кирилом загинула також його 43-річна викладачка. Щоправда жінка дійти на заняття не встигла. З дітьми ж у момент займання перебувала помічниця викладачки. Одногрупники Кирила розповідають, коли почалася пожежа, вони, перебуваючи в кабінеті, не знали, що щось горить. Зрозуміли, тільки коли з'явився дим. І було надто пізно: на третьому поверсі все горіло, і ті, хто був вище, вже не могли вийти. Їм залишалося лише стрибати з вікон.

"Наші діти не встигли евакуюватися через те, що не спрацювала сигналізація. Вони навіть не здогадувалися, що на третьому поверсі виникла пожежа. А коли діти зрозуміли, що будівля горить, вони вже не могли звідти вибратися. Чому в коледжі не було системи пожежної сигналізації? Кажуть, якісь датчики там стояли, але вони давно вже були несправними", – зауважила Олена Трофимчук.

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Другий загиблий син за 1,5 роки

На жаль, загибель Кирила – не перше горе, що спіткало родину Трофимчуків. Його мати у травні в своєму фейсбуці писала, що торік поховала ще одного свого сина – Іллю. Обом на момент смерті було по 16 років.



1 травня 2018 року від страшної хвороби помер брат Кирила – також 16-річний Ілля

У 2015 році Іллі поставили діагноз саркома Юінга хребта. За життя підлітка боролися 3 роки та всією Одесою збирали гроші на дороге лікування. Навіть з’явилася відповідна спільнота у фейсбуці. Відомо, що Ілля був баскетболістом.



Гроші на лікування Іллі Трофимчука збирала вся Одеса

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