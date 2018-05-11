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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Смерть "другої половинки" збільшує ризик розвитку важких хвороб, – науковці

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Смерть члена сім'ї збільшує ризик важких хвороб
Смерть члена сім'ї збільшує ризик важких хвороб / Фото з відкритих джерел

Смерть чоловіка чи дружини серйозно відбивається на роботі серцево-судинної системи того, хто овдовів.

Науковці провели дослідження, в результаті якого з'ясували, що варіабельність серцевого ритму (цикл скорочення серцевого м’яза мінливий) виявилась на 47% нижчою у тих, хто пережив сімейну драму, пише Psychoneuroendocrinology.

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Вдівці, в середньому, мали у крові на 7% вищий показник цитокіну TNF-альфа (один з факторів некрозу пухлини – протизапальних білків, які запускають механізм загибелі клітин) і на 5% – інтерлейкіна 6, який виконує важливу функцію при травматичних ураженнях тканин, опіках та інших пошкодженнях, які призводять до запалення.

Збільшена кількість інтерлейкіну 6 в організмі може спричинити проблеми зі здоров’ям через автоімунну реакцію організму. Окрім того, вдівці на 20% більше ризикували отримати депресію.

Теги: Здоров'я Психологія Лікування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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