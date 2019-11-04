Акції пам'яті Каті Гандзюк розпочались по всій Україні: фото, відео

У містах України ввечері 4 листопада розпочались акції "Рік без Каті", присвячені пам'яті загиблої рік тому активістки Катерини Гандзюк. Люди вимагають не затягувати слідство та покарати винних у нападі на херсонську активістку.

Наймасштабніший пікет триває у Києві біля Офісу Президента. Загалом акції проходять у 40 містах України та світу.

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Акція "Рік без Каті" у Києві

У Києві на акції до роковин вбивства Каті Гандзюк вийшли кілька сотень активістів. Люди тримають у руках плакати з вимогами покарати справжніх вбивць чиновниці.

Акція до роковин смерті Катерини Гандзюк у Києві / фото 24 канал, Андрій Костюк



У глави МВС Авакова піти у відставку через справу Гандзюк / фото 24 канал, Марія Писаренко

На акції пам'яті також присутні батьки загиблої Каті Гандзюк.

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До слова, активісти закликали президента Володимира Зеленського також прийти на акцію і поставити свічку в пам’ять про Катерину Гандзюк. Чи прийде глава держави – наразі невідомо.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?

Гандзюк була громадською активісткою та радницею мера Херсона. На жінку напали 31 липня 2018 року, обливши сірчаною кислотою у дворі її будинку. Активістка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. І хоча медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я Гандзюк, провели низку операцій, 4 листопада 2018 року вона померла в лікарні.

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Кого покарали за напад на Катю?

У червні 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення,

нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,

причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення,

Віктор Горбунов – 3 роки.

У грудні 2018 року про підозру в організації вбивства оголосили й Олексію Левіну (Москаленку). Однак ще в серпні того ж року він втік за кордон і перебуває в розшуку.

Хто замовник?

Замовники злочину досі не встановлені і відповідно не покарані. Адвокати вважають замовниками вбивства голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

Дивіться відео про вбивство Катерини Гандзюк: