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Смерть Людмили Сенчіної: стало відомо про місце та час поховання артистки

17:06, сьогодні 1697 Читать новость на русском
Смерть Людмили Сенчіної: де та коли її поховають
Смерть Людмили Сенчіної: де та коли її поховають / Соцмережі

Популярна радянська акторка та співачка Людмила Сенчіна перед смертю залишила заповіт, в якому просила поховати її у російському Санкт-Петербурзі.

Людмила Сенчіна померла уранці 25 січня в одній із лікарень Санкт-Петербурга.

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Як розповів Юрій Шварцкопф, директор Театру музичної комедії, в якому у часи своєї молодості Сенчіна працювала солісткою, вона заповіла поховати її на Смоленському кладовищі у Санкт-Петербурзі, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

"Траурна церемонія наразі узгоджується. Імовірно, церемонія пройде в неділю, 28 січня, вранці відбудеться прощання в Театрі музкомедії, а відспівування, скоріш за все, пройде у Володимирському соборі, після чого має відбутися похорон на Смоленському кладовищі", – додав він.

За його словами, голос Сенчіної був унікальним даром.

"Вона була неповторною на естраді, далекою від гламурного світу, близькою до публіки, яка її любила. У ній горіло дивно чисте світло", – наголосив Шварцкопф.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв про імовірну причину смерті Людмили Сенчіної.

Теги: Новини Росії LifeStyle Кіно Новини культури Втрати
Джерело: 24 Канал
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