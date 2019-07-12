Смерть на колії і тиснява в годину пік: на синій гілці метро у Києві закрили низку станцій

Трагедія трапилась вранці на станції "Оболонь" у київському метро. Там на колію впала жінка, через цей інцидент на станціях синьої гілки розпочалася тиснява.

Їх довелось закрити. Мовиться про станції "Тараса Шевченка", "Почайну", "Оболонь", "Мінську" та "Героїв Дніпра". Про це інформує прес-служба метрополітену у Twitter.

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Рух на синій гілці від станції "Теремки" до станції "Контрактова площа". На станції "Оболонь" – пасажир на колії,

– йдеться у повідомленні.

Увага!

Рух на синій гілці від станції «Теремки» до станції «Контрактова площа».

На станції «Оболонь» пасажир на колії.

З технічних причин зачинені станції «Тараса Шевченка», «Почайна», «Оболонь», «Мінська», «Героїв Дніпра». pic.twitter.com/B4cuZcnOqn — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 12 липня 2019 р.

За даними "Інформатора", жінка сама стрибнула під потяг метро і загинула від отриманих травм.

Смерть, найімовірніше, наступила через лобове зіткнення. Жінці на вигляд 50 – 55 років,

– передають журналісти.







Через трагедію у метро станції синьої гілки перекрили на годину: сотні пасажирів, колапс у громалському транспорті/ фото "Інформатор"

Так, внаслідок інциденту на багатьох станціях синьої гілки утворилася тиснява. До станції "Оболонь" прибув автомобіль рятувальників і медиків, але вони змогли лиш констатувати смерть пасажирки. Інцидент трапився близько 8:45 ранку.

До станції "Оболонь" прибула автівка рятувальників: відео

Станом на 10 ранку закриті на входи та виходи станції синьої гілки метро відновили свою роботу. Не працює лише станція "Оболонь", там у вестибюлі досі лежить тіло загиблої.