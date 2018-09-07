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Смерть першокласниці на Волині: вчителька фізкультури дала коментарі

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6 вересня у Волинській області, у селі П’ятидні, 6-річній першокласниці стало погано на уроці фізкультури, після чого вона померла.

Вчителі говорять, що жодних протипоказань щодо відвідувань спортивного уроку учениця не мала.

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Перший урок був малювання й Аліна відбула його спокійно. Другою у розкладі була фізкультура і дівчинка раптово знепритомніла. Медсестри в школі ніколи не було за штатним розписом, тому допомогу вчителі надавали самі.

Принесли дитину майже мертву, на нашатирний спирт не реагувала взагалі. Відчинила вікно, роздягнула її, почали робити штучне дихання, мокру пов’язку їй робили, і пульс не прослуховувався. Потім за 5 хвилин почали з'являтися синці навколо очей проявлятися. До приїзду швидкої робили масаж серця,
– розповіла вчителька фізкультури Майя Панасюк.

За цей час до школи приїхали медики. У першій бригаді швидкої працює лише фельдшер без лікаря. Покликали на допомогу ще одну бригаду. Але та потрапила в ДТП й довелося чекати третю машину.

Та повернути до життя першокласницю так і не вдалось. Аліна була єдиною дитиною в сім'ї, жодних протипоказань і застережень від батьків чи медиків щодо фізичних навантажень не було. Директорка каже, що перший урок фізкультури був ознайомчий та й особливих навантажень дітям не давали.

Вчителька проводила загальнорозвиваючі вправи, показувала дітям, як ходити навколо спортзалу. Довідка медична була в дитини про те, що  вона належала до основної групи. Підписи лікарів були,
– заявила директорка школи Надія Зволянська.

Спеціаліст обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко запевнила, що дитина почувала себе добре вранці. Мама провела її до школи, а на одному з занять їй раптово стало погано. Перед школою Аліна проходила обов’язків медично-профілактичний огляд.

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У поліції одразу ж відкрили кримінальне провадження, а тіло дитини відправили на розтин. Експерт причиною смерті назвав гостру серцеву недостатність.

Теги: Новини України Новини Луцька Жертви Діти і неповнолітні Освіта
Джерело: 24 канал
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