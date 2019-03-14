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      Смерть працівника Адміністрації Президента: поліція допитує ймовірних причетних до вбивства

      2056 Читать новость на русском

      Правоохоронці допитують двох людей, які можуть бути причетними до смерті працівника Адміністрації Президента України Олександра Бухтатого в Києві.

      "Допитують двох, які були з ним напередодні. Поки що не затримували", – сказало джерело агентства "Інтерфакс-Україна" у правоохоронних органах.

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      Одна з версій вбивства працівника АП – корисливий мотив, додало джерело.

      Щодо правової кваліфікації події, то питання ще вирішується.

      14 березня вранці в Шевченківському районі Києві перехожі знайшли тіло чоловіка неподалік від недобудованої церкви. З’ясувалося, що це – працівник Адміністрації Президента Олександр Бухтатий. Він був головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики АПУ.

      У поліції кажуть, що не виявили на тілі Бухтатого явних ознак насильницької смерті, тож про вбивство поки що не мовиться. Проте відомо, що в чоловіка був розбитий та закривавлений ніс.

      Дивіться відео з місця, де знайшли тіло працівника АП Бухтатого:

       

      blog_ava
      Працівника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого знайшли мертвим
      сьогодні
      11278
      Теги: Жертви Розслідування Новини України Новини політики Кримінальні новини Адміністрація Президента Втрати Поліція Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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