Смерть правозахисниці на Київщині: за що могли вбити Ірину Ноздровську

29 грудня стало відомо про зникнення правозахисниці Ірини Ноздровської, яка була сестрою жінки, що загинула у резонансній аварії на Київщині. 1 січня поліція знайшла тіло Ірини.

Жінка вела активну роботу у справі про аварію, в якій загинула її сестра Світлана Сапатинська. Аварія сталася 30 вересня 2015 року у Демидові. У скоєнні ДТП звинувачують Дмитра Россошанського.

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Судовий розгляд тривав більш як два роки, й зрештою Обухівський суд засудив цього чоловіка до 7 років позбавлення волі. 28 грудня захист Россошанського мало не домігся звільнення злочинця за амністією в Апеляційному суді Київської області. За рішенням суду, справу повернули до суду першої інстанції й арешт Россошанського продовжили на 60 діб.

Правник за освітою Ноздровська активно вела справу своєї сестри в суді особисто і повідомляла, що родичі і друзі Россошанського погрожували їй та її сім'ї розправою. За фактом цих погроз було відкрито кілька кримінальних проваджень.

Остання погроза прозвучала 28 грудня, після судового засідання. Тоді батько Россошанського пригрозив Ірині зі словами: "Ты плохо кончишь!".