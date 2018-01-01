Смерть правозахисниці на Київщині: з'явились резонансні деталі

На місці, де знайшли тіло Ірини Ноздровської, правозахисниці та сестри загиблої у резонансній аварії, зараз працює слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє з місця події журналіст 24 Каналу Анна Сердюк.

На місці трагедії перебувають і родичі загиблої. Батько Ірини у розпачі, з ним працюють психологи.

Як стало відомо журналістці, тіло Ірини знайшов місцевий мешканець, що вигулював собаку. Жінка була роздягнена, з одягу на тілі були лише шкарпетки і пояс.

Про причину смерті експерти сказати не можуть. Розтин тіла зможуть провести лише завтра.

Чоловік у Вишгородському районі, село Демидів, знайшов тіло жінки, роздягнутої у воді. На місце виїхала слідчо-оперативна група, і ми встановили, що це і є зникла Ірина Ноздровська, яку ми розшукували,

– сказав речник Нацполіції Київської області Микола Жукович.

27 грудня захист винуватця ДТП, в якій загинула сестра Ірини, Дмитра Россошанського в Апеляційному суді Київської області мало не домігся його звільнення з-під варти за амністією. Однак суд у підсумку постановив відправити справу до суду першої інстанції і продовжив йому арешт на 60 діб.

Аварія сталася 30 вересня 2015 року уселі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану Сапатинську. Дядько винуватця ДТП на той момент був головою Вишгородського районного суду.