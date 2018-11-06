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      Смерть репера Mac Miller: названо точну причину загибелі

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      Мак Міллер
      Мак Міллер / GettyImages

      У вересні американський репер Mac Miller помер, його тіло найшли в його будинку після кількох годин з часу його смерті. Судмедексперти прийшли до висновку, що артист загинув від передозування опіоїдним анальгетиком фентанілом, кокаїном і алкоголем.

      Як повідомляє видання TMZ, репер був знайдений мертвим в "позі людини, яка молиться". Зазначається, що Міллер лежав на ліжку на колінах обличчям вниз, а з його носа текла кров.

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      Під час обшуку помешкання правоохоронці виявили знеболювальні опіоїдні препарати оксикодон, гідрокодон, стимулятор, заспокійливий засіб, а також кілька пакетів з білим порошком і порожня пляшка алкоголю. 


      Мак Міллер помер від передозування наркотиками та алкоголем / Getty Images

      Нагадаємо, що 7 вересня у Каліфорнії помер репер Мак Міллер (справжнє ім'я Малкольм Джеймс Маккормік). Напередодні смерті репер запросив друзів до свого помешкання. Ймовірно, саме під час вечірки Мак Міллер і помер

      Хто такий Мак Міллер?Американський реп-виконавець, який захоплювався хіп-хопом з 15 років. Справжнє ім'я артиста було Малкольм Джеймс Маккормік, однак через його немилозвучність співак вирішив взяти творчий псевдонім Мак Міллер. Першу пісню репер записав у 2007 році, а у 2010 році вийшов дебютний кліп до треку "Knock Knock". Водночас молодий композитор, який вмів грати на барабанах, піаніно та гітарі, брав участь у записах джазових композицій. Така практика позначилась на кар'єрі Мак Міллера. Ледь не кожного року він випускав нові альбоми та гастролював країною з новими композиціями.

      Велику увагу громадськості привертало й особисте життя Мак Міллера. У вересні 2016 року артист розпочав стосунки зі співачкою Аріаною Гранде. Пара влаштовувала спільні виступи та записала пісню "The Way". Знаменитостям пророкували заручини, але у травні співаки оголосили про розрив стосунків. Одразу після цього Аріана Гранде заручилась з ведучим Пітом Девідсоном.

      Теги: LifeStyle Музика Втрати
      Джерело: 24 Канал
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