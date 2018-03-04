Смерть робітника через обвал даху на заводі у Кривому Розі: в "АрселорМіттал" назвали причину

Компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг" відреагувала на трагічний випадок, який стався в одному із її цехів, коли внаслідок обвалення даху загинув робітник.

Раніше сайт "24" повідомляв, що у Кривому Розі у будівлі конвертерного цеху комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" під натиском снігу обвалився дах. Згодом рятувальники під завалами виявили тіло 25-річного робітника.

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Як зауважили у металургійній компанії, причина інциденту – снігопади та відповідно накопичення снігу на дахах будівель, передає "Громадське радіо".

У ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" стався смертельний нещасний випадок з працівником підрядної організації в результаті обвалення залізобетонного перекриття покрівлі у конвертерному цеху. Впродовж останнього тижня в Дніпропетровській області спостерігалися сильні, тривалі снігопади та бурани. Це стало причиною накопичення снігу на дахах будівель. У зв’язку з циклічними підвищеннями та зниженнями температури повітря накопичений сніг почав танути, після чого знову змерзнув до стану льоду, створивши при цьому значне навантаження на дахи будівель. Ситуація ускладнилася 3 березня 2018 р., коли проливний дощ йшов протягом усього дня. У зв’язку з погодними умовами дах конвертерного цеху металургійного виробництва обвалився, не витримав надлишкового навантаження,

— зазначили у прес-службі компанії.

Як запевнили представники "АрселорМіттал Кривий Ріг", після обвалу було вжито усіх запобіжних засобів, щоб не допустити виконання робіт персоналом в небезпечній зоні всередині будівлі.

"Наразі проводиться розслідування, щоб забезпечити безпечні умови праці на виробництві, а також встановити причини та обставини цього інциденту", — додають вони.