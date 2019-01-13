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      Смерть робітника на будмайданчику в Одесі вилилась у скандал: деталі

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      В Одесі на будівельному майданчику загинув робітник
      В Одесі на будівельному майданчику загинув робітник / Прес-служба Нацполіції Одеської області

      12 січня в Одесі на будівельному майданчику поблизу місцевого дельфінарію, який розташовується на пляжі Ланжерон, внаслідок падіння будівельного крану загинув робітник.

      Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області. Інших деталей правоохоронці не сповістили.

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      Одеса, кран, жертви, будівельний майданчик, Ланжерон
      В Одесі внаслідок падіння будівельного крана загинув робітник 

      Відомо лише, що на місці інциденту працювала слідчо-оперативна група Приморського відділку.

      Крім того, поліція оприлюднила фото з місця трагедії.

      Наразі обставини пригоди встановлюються. Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

      За інформацією місцевого видання "Думская", ім’я робітника – Вадим П. і народився він у 1986 році. Чоловік був різноробочим і працював на підрядну організацію, що виконувала роботи з передислокації підсобних контейнерів. Загиблий безпосередньо у цих роботах участь не брав участі, але перебував поруч.

      "Сталося падіння крана, який було найнято для підрядних робіт поруч із забудовою. Відразу ж було оповіщено правоохоронні органи та медиків. На цьому етапі ми, перш за все, є зацікавленими у прозорості розгляду події, ми втратили людину", – розповів ресурсу представник забудовника.

      Одеса, кран, жертви, будівельний майданчик, Ланжерон
      Загиблий народився у 1986 році та працював на об'єкті різноробочим

      Натомість виконувач обов’язків директора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Владислав Терлецький переконує, що працівників медичної служби довго не підпускали до місця трагедії.

      Перший виклик надійшов о 15:03, і вже о 15:15 бригада була на місці, однак на територію їх не пустили невідомі, заявивши, що там працює приватна швидка допомога. Інформації про стан постраждалого не дали. Другий виклик надійшов о 22:20, однак і цього разу люди в чорному перешкоджали та довго не пускали. Довелося пробиватися з боями. Потрапивши до тіла робітника, медики констатували його смерть, але що стало її причиною, їм невідомо – цим повинні зайнятися експерти,
      – зазначив він.

      Щоправда, за словами радника начальника обласної поліції Руслана Форостяка, вже о 16:15 на місці була швидка допомога, яка констатувала смерть і повідомила про те, що трапилося поліції. Згодом, каже він, на місце прибула слідчо-оперативна група, яка, відповідно до закону, заборонила чіпати сам кран і порушувати обстановку на місці події.

      Крім того, Форостяк не уточнив, чи була "швидка" державною чи приватною, а про вечірній виклик медиків взагалі не згадав.

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      Одеса, кран, жертви, будівельний майданчик, Ланжерон
      Медики переконують, що їх довго не підпускали до тіла 

      Заперечують, що перешкоджали швидкій, і забудовники. Як переконують, вони чоловік помер миттєво, і смерть була настільки явною, що лікарська допомогу просто була не потрібною.

      Першою на місце прибула слідчо-оперативна група поліції, яка має всі повноваження у таких випадках. Вона провела всі необхідні процедури. Черговий судово-медичний експерт констатував факт смерті. Після цього почався процес вилучення тіла з-під техніки. У зв'язку з технічною складністю він тривав до пізньої ночі. Медики забрали тіло після цього,
      – стверджують представники забудовника.

      Також він повідомив, рішення про хід виконання робіт ухвалював оператор крана.

      "У бік замовника не надходило жодного зауваження від оператора або компанії-підрядника. Всі роботи велися на підставі договірних взаємин", – додав чоловік.


      Всі рішення щодо робіт ухвалював оператор крана 

      За його словами, рідних і близьких загиблого сповістили про ситуацію, і ті прибули на за деякий час після трагедії.

      Зауважимо, після трагедії спалахнула сутичка, яку влаштували активісти, що прийшли на будмайданчик.

      "Вони заявили, що НП повинні зафіксувати поліцейські (хоча вони і так це робили), і за кілька годин покинули місце події. Під час конфлікту між ними та охороною пролунало кілька пострілів. За попередніми даними, один з охоронців стріляв у повітря зі стартового пістолета. Того, хто стріляв доправили до відділку поліції, встановили особу, взяли пояснення та відпустили. Охороною об’єкту займалася фірма "Зевс", – пишуть ЗМІ.

      Нагадаємо, в Одесі не раз активісти протестували проти незаконних забудов на пляжі Ланжерон. Зокрема, одна з останніх таких акцій вилилась у сутички за правоохоронцями, що супроводилися застосуванням петард і сльзогінного газу.

      Теги: Новини України Жертви Новини Одеси Кримінальні новини Поліція
      Джерело: 24 канал
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