"Смерть Росії" – активісти замкнули російський центр у Києві

У Києві активісти "Чорного Комітету" повісили замок на воротах Російського центру науки і культури, обмотавши їх ланцюгом.

Про це пише видання "Громадське".

На будівлі також залишили листівку "Смерть Росії".

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"Російський центр науки і культури – це офіційна урядова організація Росії, яка займається антиукраїнською пропагандою, проводить курси російської мови, організовує поїздки українських дітей на територію держави-агресора. Ця організація є одним з методів поширення російського імперіалізму та загрожує незалежності України", — повідомили в організації "Чорний Комітет".

Там наголошують, що в Україні не можуть існувати пропагандистські структури Росії, якою вважають центр.

"Тому ми будемо докладати всіх зусиль, щоб ця організація була ліквідована", — кажуть в організації.

Активісти замкнули російський центр у Києві