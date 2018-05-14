Смерть скандального судді Бобровника: поліція розповіла про обставини

Суддя Олександр Боровник, який, зокрема, розглядав справу скандального голови ДФС Романа Насірова, загинув 13 травня не через ДТП, а у результаті "природних обставин".

Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції Алла Ващенко, пише "Українська правда".

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У неділю, 13 травня, помер суддя Солом'янського районного суду Києва Олександр Боровник. Напередодні журналістка Оксана Коваленко писала у Twitter, що, ймовірно, суддя помер через проблеми із серцем.

На момент смерті він знаходився у власному автомобілі, відчув погіршення самопочуття. Викликали швидку, але медики лише констатували смерть,

– заявила прес-секретарка Нацполіцї.

Зазначається, що Ващенко наголосила, що поліція не може розголошувати інформацію стосовно причини смерті.

"Призначена судово-медична експертиза, яка дасть остаточну відповідь", – додала вона.

Крім цього, батьки Бобровника підозрюють, що причиною смерті могли стати високий тиск у момент, коли погіршилось самопочуття, або проблема з серцем.

Нагадаємо, суддя Олександр Бобровник став відомим, зокрема, завдяки справі щодо затримання відстороненого очільника ДФС Романа Насірова, а саме завдяки резонансу навколо неї та її затягуванню. Крім того, трохи згодом Бобровника призначили розглядати запобіжний захід для ще однієї одіозної особистості – колишнього нардепа Олександра Мартиненка. Додамо, що статки опального судді не відповідали його декларації.