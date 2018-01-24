"Смерть Сталіна": сюжет, трейлер фільму та прем'єра в Україні

Британсько-французький фільм "Смерть Сталіна" покажуть в Україні вже 25 січня. Про що стрічка і чому її заборонили в Росії – читайте далі.

"Смерть Сталіна": трейлер та сюжет

"Смерть Сталіна" – це сатирична комедія британського режисера Армандо Януччі, знята за однойменним французьким графічним романом Фаб'єна Нурі та Тьєрі Робіна "La mort de Staline". У стрічці з іронією показують хаос режиму після смерті тирана.

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Події розгортаються у Москві у 1953 році, після смерті радянського вождя Йосипа Сталіна. Між найближчими соратниками покійного диктатора триває запекла боротьба за місце наступного Генсека. Кожен намагається усунути конкурентів, пускаючи в хід підлі і нелюдські методи боротьби. У боротьбу за владу вплутуються перші особи СРСР, серед яких Георгій Маленков, Микита Хрущов, В'ячеслав Молотов, маршал Жуков та піаністка Марія Юдіна.

"Смерть Сталіна": дивіться трейлер фільму

Британський кіножурнал Empire зазначив, що попри те, що в картині описана "одна із найтемніших глав сучасної історії", фільм вийшов "абсолютно кумедним".

Зірковий склад

Українцям буде цікаво, що у стрічці знялася акторка українського походження Ольга Куриленко. Вона виконала роль піаністки Марії Юдіної. Крім того, у комедії знялися такі відомі актори, як Стів Бушемі (в ролі Микити Хрущова), Саймон Рассел Біл (Лаврентій Берія), Руперт Френд (Василь Сталін), Джейсон Айзекс (Георгія Жукова), Майкл Пелін (В'ячеслав Молотов).



У фільмі "Смерть Сталіна" зіграла українка Ольга Куриленко

Чому "Смерть Сталіна" заборонили в Росії

За два дні до прем'єри Міністерство культури РФ відкликало прокатне посвідчення британського фільму "Смерть Сталіна", показ якого мав відбутися, як і в Україні, 25 січня.

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У Мінкульті офіційно пояснили, що причиною скасування ліцензії стало "виявлення при публічній демонстрації фільму матеріалів, що містять інформацію, поширення якої заборонене законодавством Російської Федерації".

Російські громадські діячі серед причин скасування показу називають також неправильно вибраний час прокату. Прем'єру мають намір перенести на півроку, щоб не заважати 75-річному ювілею закінчення битви за Сталінград (2 лютого), а також передвиборчій президентській кампанії.

Бентежить російських громадських діячів і натаяки "на якусь любов Йосипа Віссаріоновича та Микити Хрущова".



"Смерть Сталіна" – сатирична комедія, яка не сподобалась владі Росії

"У стрічці оскверняються наші історичні символи – радянський гімн, ордени і медалі. Маршал Жуков зображується придурком. Крім того, у фільмі присутні сцени надмірного насильства. Це суперечить правилам видачі фільмам прокатного посвідчення", – зазначив член Громадської ради Павло Пожигайло.

А дехто з російських чиновників не скупився в описі фільму на такі слова, як "гидота", "погань", пояснюючи це тим, що стрічка начебто формує негативне ставлення до минулого Росії і є елементом "ідеологічної війни проти РФ".

Втім, кінокритики, зокрема й незалежні російські критики, у захваті від фільму. "Порівняти цей фільм ні з чим, тому що у нас таких фільмів не роблять. Зі зрозумілих причин: тому що бояться образити наше світле минуле. А фільм чудовий. Там блискучий акторський склад, перш за все. Чудовий сам по собі фокус, який виконав Януччі. Ми ж звикли сприймати всіх цих персонажів – Сталіна, Хрущова, Булганіна, Жукова і так далі, – як ми бачимо в хроніці або як ми їх бачимо в парадних фільмах на кшталт "Визволення" і інших картинах. Бачити їх у сатиричній формі уявлялося досить рідко", – сказав у коментарі Російській службі BBC кінокритик Віктор Матізен.