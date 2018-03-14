Смерть Стівена Хокінга: Кембриджський університет присвятив відео відомому науковцю

Пам'ять померлого видатного фізика Стівена Хокінга вшанували друзі та колеги з Кембриджського університету. Так, на Facebook-сторінці вишу опубліковане відео, створене в пам'ять про науковця.

Раніше стало відомо, що у Великобританії на 77 році життя помер видатний фізик-теоретик Стівен Хокінг, який більшість життя страждав на невиліковне захворювання – бічний аміотрофічний склероз.

В заяві університету наголошується, що Хокінг вважався одним із найблискучіших умів свого часу. Науковець був відомий у цілому світі за його внесок в науку, книги, появи на телебаченні, лекції та біографічні фільми.

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Хокінг заклав новий ґрунт для розуміння базових законів існування всесвіту, відзначається в заяві університету. Зокрема, науковець встановив, що чорні діри мають температуру і випромінюють радіацію, відому сьогодні як "випромінювання Хокінга".

Водночас Хокінг намагався пояснювати складні наукові ідеї широкій аудиторії за допомогою популярних книг, найвідомішою з яких є "Коротка історія часу".