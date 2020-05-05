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      Смерть від негоди: на Вінниччині чоловіка змило з дороги потоком води і мулу

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      Негода на Вінниччині: чоловіка змило з дороги потоком води і мулу
      На Вінниччині через негоду загинув чоловік / dsns.gov.ua

      Сильна гроза накрила Вінницьку область 4 травня. Під час зливи у селі Круподеринці загинув чоловік-велосипедист – його змило з дороги великим потоком води та мулу.

      Через негоду у Круподеринцях замулило близько 150 метрів дороги, а в’їзд до села тимчасово здійснюється з іншої дороги, пише ДСНС. Саме через сильне замулення і загинув 49-річний чоловік, який їхав по дорозі на велисопеді.

      Вам буде цікаво: Шалений дощ у Києві: автівки плавають по затоплених вулицях – фото, відео 

      Під час зливи, великим потоком води та мулу змило з дороги місцевого жителя, який рухався на велосипеді по дорозі. Бійці ДСНС дістали загиблого чоловіка з замуленого узбіччя та передали працівникам Нацполіції,
      – розповіли рятувальники.

      Загалом на Вінниччині стихія завдала чималих збитків 3 районам: Гайсинському, Бершадському та Погребищенському. Зокрема, сильна злива затопила кілька будинків та подвір'їв, через що рятувальнам доводилось відкачувати звідти воду.

      Україну накрила негода: хто постраждав найбільше

      • 2 травня у Києві пройшла гроза та сильний дощ з градом. Частину вулиць підтопило, однак автівки могли їздити дорогами.
      • Вже 3 травня негода лише посилась. Через сильну зливу з градом на в'їзді до столиці утворились затори, адже видимість була мінімальною. Окрім того, потужний град випав на Житомирщині та Вінниччині, де наробив чималих збитків на полях і земельних ділянках.
      • Найсильніша негода накрила Київ 4 травня. Там в обід почалась шалена злива, в результаті якої, частину вулиць затопило, а машини просто плавали по дорогах. Окрім цього, на станції "Героїв Дніпра" затопило торгівельно-розважальний центр "Оазис".

      що не можна робити під час грози поради
      Що не можна робити під час грози / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України ДСНС Жертви Вінниця Негода в Україні
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