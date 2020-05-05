Смерть від негоди: на Вінниччині чоловіка змило з дороги потоком води і мулу

Сильна гроза накрила Вінницьку область 4 травня. Під час зливи у селі Круподеринці загинув чоловік-велосипедист – його змило з дороги великим потоком води та мулу.

Через негоду у Круподеринцях замулило близько 150 метрів дороги, а в’їзд до села тимчасово здійснюється з іншої дороги, пише ДСНС. Саме через сильне замулення і загинув 49-річний чоловік, який їхав по дорозі на велисопеді.

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Під час зливи, великим потоком води та мулу змило з дороги місцевого жителя, який рухався на велосипеді по дорозі. Бійці ДСНС дістали загиблого чоловіка з замуленого узбіччя та передали працівникам Нацполіції,

– розповіли рятувальники.

Загалом на Вінниччині стихія завдала чималих збитків 3 районам: Гайсинському, Бершадському та Погребищенському. Зокрема, сильна злива затопила кілька будинків та подвір'їв, через що рятувальнам доводилось відкачувати звідти воду.

Україну накрила негода: хто постраждав найбільше

2 травня у Києві пройшла гроза та сильний дощ з градом. Частину вулиць підтопило, однак автівки могли їздити дорогами.

Вже 3 травня негода лише посилась. Через сильну зливу з градом на в'їзді до столиці утворились затори, адже видимість була мінімальною. Окрім того, потужний град випав на Житомирщині та Вінниччині, де наробив чималих збитків на полях і земельних ділянках.

Найсильніша негода накрила Київ 4 травня. Там в обід почалась шалена злива, в результаті якої, частину вулиць затопило, а машини просто плавали по дорогах. Окрім цього, на станції "Героїв Дніпра" затопило торгівельно-розважальний центр "Оазис".



Що не можна робити під час грози / Інфографіка 24 каналу