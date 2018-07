Річниця смерті вокаліста Linkin Park: цитати та біографія Честера Беннінгтона

Лідер гурту Linkin Park Честер Беннінгтон повісився у власному будинку рівно рік тому – його тіло знайшли 20 липня 2017 року. Чому Честер Беннінгтон зважився на самогубство та що хотів сказати останньою піснею – знати лише йому.

Смерть вокаліста легендарного гурту Linkin Park Честера Беннінгтона шокувала мільйони прихильників по всьому світу. Музикант довгий час боровся з алкогольною та наркотичною залежністю. Раніше він розповідав, що замислювався про самогубство, тому що в дитинстві над ним познущався дорослий чоловік. Також відомо, що музикант довгий час перебував в депресії.

В цей же день – 20 липня 2017 року – на офіційному каналі YouTube гурту презентували кліп "Talking To Myself", в якому ще встиг знятися покійний Честер Беннінгтон. Лише за один день кліп "Talking To Myself" переглянули більше шести мільйонів разів, наразі його переглянули вже більше 100 мільйонів разів.

Про що хотів сказати Честер Беннінгтон перед тим, як зважився на такий крок, не знає ніхто.

Дивіться відео Linkin Park – Talking To Myself (Official Video):

Факти із життя Честера Беннінгтона

Честер Беннінгтон народився 20 березня 1976 року і виріс в місті Фінікс, штат Арізона. Самого себе в дитячі і шкільні роки він описує не інакше як "чoкнутого хулігана".

Першим музичним інструментом Беннінгтона – піаніно. Співати він уже почав юності. На творчість Честера вплинули такі гурти як Loverboy, Foreigner і Rush.

Честер Беннінгтон

Щоб не платити за навчання, Честер потайки відвідував пари в Arizona State University, але диплом так і не отримав.

Свою першу дружину Саманту, Честер зустрів в ті часи, коли працював в Burger King. Тoді він був настільки бідний, що не міг купити обручку, тому молодята просто витатуювали їх на безіменних пальцях. Вони розлучилися після восьми років шлюбу. Син – Дрейвн Себастьян Беннінгтон залишився з матір'ю.



Честер Беннінгтон з першою дружиною

У молодості через свою бідність Честер міг дозволити собі лише один єдиний вид транспорту – скейтборд. Розбагатівши, він купив дорогий автомобіль, але незабаром продав його на аукціоні eBay і подарував отримані гроші притулку для тварин Take Me Home.

Першим великим проектом Беннінгтона був гурт Grey Daze, вокалістом якої він був з 1993 по 1997 рік. За цей час вони навіть встигли записати пару альбомів, проте через розбіжності в гурті Честер був змушений покинути колектив.

У 1999 році гурт "Xero", який шукав нового вокаліста, надіслав Честеру демо-версію їхньої пісні та попросив заспівати її. Честер записав нове демо і програв його "Xero" по телефону, після чого був запрошений в Лос-Анджелес.



Честер Беннінгтон та Майк Шинода

Ідеєю нової назви "Xero" так само зобов'язані Беннінгтона. Спочатку він пропонував "Lincoln Park", тому що його будинок знаходився недалеко від Парку Лінкольна. Однак через те, що інтернет-домен www.linkolnpark.com був уже зайнятий, група змінила назву на "Linkin Park".

У березні 2004 року Честер переніс важку операцію очей. До операції він носив окуляри, без яких на концертах не бачив навіть перший ряд.

31 грудня 2005 року Честер Беннінгтон одружився вдруге – його обраницею стала Талінда Бентлі. Вони усиновили двох дітей: одинадцятирічного Джеймі і десятирічного Ісайю. 11 листопада 2011 року Талінда народила двох дівчаток, яких назвали Лілі і Ліла.

Честер Беннінгтон та Талінда Бентлі

Честер також був знаменитии фанатом татуювань і співвласником мережі тату-салонів Club Tattoo.

Цитати Честера Беннінгтона

"Тим, хто твердить, що в один прекрасний день здійснить, нарешті, свою мрію, слід пам'ятати, що "один прекрасний день" – це сьогодні. Навряд чи колись буде прекрасніше".

Варто хоч раз задуматися над тим, що про тебе думають інші, і все – перестаєш бути самим собою.



Честер Беннінгтон (Архівне фото: концерт в Китаї, 2015 рік)

"Не варто боятися тих людей, які можуть заподіяти тобі біль. Адже якщо ви боїтеся життя, ви просто не зможете жити".

Якщо ти не такий як всі – це не страшно! Знаєш чому? Це робить тебе крутим!

"Ви можете закрити очі на речі, які ви не хочете бачити, але ви не можете закрити своє серце на речі, які ви не хочете відчувати".

Честер Беннінгтон (Архівне фото: концерт в Лондоні, 2017 рік)

Любов – це почуття, яке надихає нас на те, щоб ставати краще. Це річ, яка зберігає наш зв'язок з іншими. Це річ, яка дає нам співчуття. Це річ, яка дає нам енергію на грандіозні звершення, а ще це річ, на яку ти завжди можеш покластися, коли покластися більше нема на що.

"Якщо я і навчився чомусь за своє життя, то це тому, що гроші і вся ця нісенітниця – абсолютно безглузді речі. Ні, звичайно, це дуже важливо, тому що це частина світу, в якому ми живемо. Але все те, що можна отримати за мільйон доларів, ніколи не наблизиться за значимістю до впливу, яке може надати людське життя на оточуючих людей".



Честер Беннінгтон (Архівне фото: концерт в Берліні, 2017 рік)