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      Смерть Яни Червоної на Донбасі: військові показали моторошні фото з місця трагедії

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      Військові показали моторошні фото з місця загибелі українських воїнів
      Військові показали моторошні фото з місця загибелі українських воїнів / Фото з відкритих джерел

      Через обстріл бойовиків на Донбасі загинула відома харківська волонтерка та кулеметниця Яна Червона і командир бойової машини, командир відділення Олександр Милютін.

      Обидвоє героїв були воїнами батальйону "Донбас Україна". Яна отримала позивний "Відьма", а Олександр – "Дєда". Бойовики обстріляли позиції українських воїнів гаубицями 152-го калібру. Одна із ворожих мін потрапила у бліндаж.

      Читайте також: На Донбасі загинули двоє українських захисників: окупантів без відповіді не залишили

      У батальйоні "Донбас Україна" показали фото з місця трагедії.

      У цьому пеклі вижити у Яни Червоної не було жодного шансу,
      – опублікувавши одне з них, написав командир батальйону В'ячеслав Власенко.


      Фото з місця трагедії

      Яна Червона розповідала в інтерв’ю, що приєдналася до активістів одразу після виходу з декретної відпустки. Коли почалась війна, стала волонтеркою та допомагала батальйону "Айдар". У 2016 році вирішила піти на службу до ЗСУ. Вдома її чекали чоловік та двоє дітей.

      Яна була кулеметницею, взяла позивний "Відьма". Загиблий воїн Олександр Милютін отримав позивний "Дєда". Церемонія прощання з Яною Червоною відбудеться о 11.00 4 квітня 2019 року на вулиці Сумській,37 у Харкові – біля пам'ятника Тарасові Шевченку.


      Загибла Яна Червона


      Загиблий Олександр Милютін

      Фото батальйону "Донбас-Україна" з місця трагедії:

      У штабі ООС також зазначили, молодший сержант Олександр Мілютін та старший солдат Яна Червона разом із товаришами відкрили вогонь по ворожій піхоті зі станкового протитанкового гранатомета та кулемета, коли ворог почав наближатися.

      Ворог зазнав втрат та був вимушений відступити. Водночас, з метою забезпечення відступу, противник продовжував застосування мінометів калібру 120 мм. Одна з ворожих мін обірвала життя наших героїв,
      – розповів представник прес-центру операції Об'єднаних сил Олексій Жуганов на щоденному брифінгу.

      За мужність та героїм українських воїнів нагородять посмертно. 

       

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      Теги: Новини України Новини політики
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