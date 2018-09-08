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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Смерть зафіксували від небезпечного захворювання у Запоріжжі

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У Запоріжжі зареєстровано один випадок захворювання на лептоспіроз з летальним наслідком
У Запоріжжі зареєстровано один випадок захворювання на лептоспіроз з летальним наслідком / Соцмережі

Упродовж минулого тижня, з 31 серпня по 7 вересня, у Запоріжжі один із місцевих жителів захворів на лептоспіроз. На жаль, це завершилося для нього летально.

Про це повідомили в Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ України.

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Як підкреслили фахівці, цей випадок був єдиним за останній час.

Додамо, що смерть від лептоспірозу виникає через ускладення, що супроводжуються ураженням капілярів, внутрішніх органів і м’язів, а також інтоксикацією та лихоманкою. Цю інфекцію найчастіше переносять гризуни та інші тварини, натомість від людини до людини вона не передається.

До слова, зараз через потужні зливи та знайний підйом рівня води шуряча лихоманка або лептоспіроз шириться Індією. У зоні ризику проживає понад 5 мільйонів громадян.

Теги: Новини України Медицина Жертви Інфекція Новини Запоріжжя Здоров'я
Джерело: 24 канал
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