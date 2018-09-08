Смерть зафіксували від небезпечного захворювання у Запоріжжі

Упродовж минулого тижня, з 31 серпня по 7 вересня, у Запоріжжі один із місцевих жителів захворів на лептоспіроз. На жаль, це завершилося для нього летально.

Про це повідомили в Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ України.

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Як підкреслили фахівці, цей випадок був єдиним за останній час.

Додамо, що смерть від лептоспірозу виникає через ускладення, що супроводжуються ураженням капілярів, внутрішніх органів і м’язів, а також інтоксикацією та лихоманкою. Цю інфекцію найчастіше переносять гризуни та інші тварини, натомість від людини до людини вона не передається.

До слова, зараз через потужні зливи та знайний підйом рівня води шуряча лихоманка або лептоспіроз шириться Індією. У зоні ризику проживає понад 5 мільйонів громадян.